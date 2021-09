KB국민은행-여성가족부, ‘돌봄페이’ 오픈 행사

모바일 앱 간편결제서비스 및 채팅서비스 개통

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 17일 여성가족부와 ‘여성가족부 아이돌봄서비스 결제 편의를 위한 돌봄페이’ 오픈 행사를 실시했다고 밝혔다.

이날 여성가족부 대회의실에서 열린 ‘돌봄페이’ 오픈 행사에는 허인 KB국민은행장, 정영애 여성가족부 장관 및 관계자가 참석했다.

이번 행사는 지난 4월 아이돌봄사업 주거래은행인 KB국민은행이 여성가족부와 업무협약 체결을 통해 추진한 ‘돌봄페이’와 ‘돌봄톡톡’의 서비스 개통을 기념하고 사업성과를 공유하는 자리였다.

돌봄페이는 아이돌봄 모바일앱에서 사용할 수 있도록 구현한 서비스로 ‘실시간 요금 결제 및 내역확인’ 및 ‘현금영수증 발행’이 가능하다. 돌봄톡톡은 서로 다른 두 개의 앱으로 채팅이 가능한 서비스로 이용자가 이용자용 앱을 통해 아이돌보미용 앱으로 한 명 또는 여러 명에게 대화를 통해 ‘돌봄 요청’과 ‘실시간 의사 소통’을 할 수 있다. 아이돌봄 모바일앱은 아이돌봄서비스 홈페이지를 통해 설치방법 등 자세한 내용을 안내받을 수 있다.

KB국민은행은 ‘엄마·아빠 힘내세요! 돌봄페이 있잖아요~’이벤트를 오는 23일부터 11월 19일까지 진행하며 다양한 경품을 제공한다. 향후 양 기관은 특화된 금융서비스를 지원하며 다양한 분야에서 여성가족부와 공동 협력 관계를 강화해 나갈 예정이다.

허인 KB국민은행장은 “아이돌봄서비스를 이용하는 모든 고객이 만족할 수 있도록 앞으로 여성가족부와 협력해 나가겠다”고 전했다.

