한국정신문화재단, 안동서 '공감과 위로' 인문가치포럼

포럼 홈페이지를 통해 사전등록 시작





[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 한국정신문화재단(이사장 이희범)은 10월7일부터 9일까지 3일간 '안동 전통리조트 구름에' 일원에서 '공감과 위로'를 주제로 포럼을 개최한다고 17일 밝혔다.

올해로 8회째를 맞는 포럼은 문화체육관광부, 경북도, 안동시가 공동주최하고, 한국정신문화재단이 주관하며 유네스코한국위원회, 매경미디어그룹이 후원하는 행사다.

올해 포럼에서는 성과주의, 양극화, 불평등, 피로사회, 인간성 상실 등 코로나19 팬데믹으로 더욱 심화된 사회문제와 인문학적 위기 극복을 위해 '공감과 위로'를 주제로 코로나19 장기화로 지친 일상에 따뜻한 공감과 위로의 인문가치를 모색한다.

현장 참가를 원하는 참가자들은 '21세기 인문가치포럼' 공식 홈페이지를 통해 사전등록해야 한다. 사전등록을 하지 못한 참가자들을 위해 공식 홈페이지와 공식 유튜브를 통해 모든 프로그램이 생중계될 예정이다.

