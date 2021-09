아피메즈, 中수타이제약과 제제기술 이전 계약

[아시아경제 박형수 기자] 인스코비 인스코비 006490 | 코스피 증권정보 현재가 6,020 전일대비 240 등락률 +4.15% 거래량 7,550,263 전일가 5,780 2021.09.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 바이오 빅데이터 구축! 초대형 황제주의 등장!인스코비 "자회사, 비씨월드제약과 MOU…개량신약 시장 진출"3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株 close 가 중국 제약회사와 손잡고 제제기술 분야 해외 시장에 진출한다.

제제기술은 의약품을 개발하는 필수 요소 가운데 하나다. 인체에 투여된 의약품 주성분이 효과를 발휘 할 수 있도록 제제기술을 이용해 최종 완제품 형태로 제조한다.

아피메즈는 계약 체결에 따라 중국 수타이제약사에서 요청한 항생제 제품의 제조 및 분석에 대한 기술을 개발하고 이전한다. 제제 분야 진출을 위해 지난해 연구소에 대한 대규모 투자를 통해 최신 연구시설을 구축하고, 인력도 확충했다. 제제기술 분야 사업이 확대될 것으로 기대해다.

아피메즈는 그동안 국내외 제약사를 상대로 아피메즈의 제제기술에 대한 경험과 우수성을 알렸다. 업계에서는 첫 계약이 국내가 아닌 해외 제약회사인 것에 주목하고 있다. 규제가 까다롭기로 유명한 중국 시장에서 계약을 성공적으로 마무리한다면 아피메즈 제제기술 관련 사업모델 성장속도가 빨라질 것으로 전망된다.

2019년 5월 설립한 중국 수타이 제약은 해외 신약의 중국 내 수입 및 유통 분야에서 우수한 성과를 나타내고 있다. 지난해 5억위안의 매출을 기록했다.

회사 관계자는 "제제기술 관련 사업모델 1호 계약을 해외 제약회사와 맺은 것은 아피메즈의 제제기술에 대한 신뢰성을 증명하는 것"이라며 "제제기술 분야가 아피메즈의 새로운 수익모델이 될 수 있도록 적극적으로 영업할 것"이라고 설명했다.

