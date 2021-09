메이필드호텔 서울, 키즈룸 확대…'로보카폴리 패키지' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 메이필드호텔 서울은 로보카폴리와 컬래버레이션을 통해 '로보카폴리 패키지'를 출시했다고 16일 밝혔다.

로보카폴리는 사랑, 우정, 신뢰, 용서 등 유아의 정서 및 인지적, 도덕적 발달에 도움이 되는 다양한 가치를 따뜻하고 감동적인 메시지로 전달하는 대한민국 대표 장수 콘텐츠이자 전 세계 어린이들에게 사랑 받는 애니메이션이다.

객실은 두 가지 타입으로 구조대의 리더인 경찰차 '폴리'룸과 응급처치를 하는 상냥한 앰뷸런스 '엠버'룸으로 조성했다. 성인 2명, 아이 1명 조식과, 메이필드호텔 로고가 새겨진 비치볼을 선착순 증정한다. 선물로 로보카폴리의 10주년 한정 상품 '다이캐스팅 구조대 세트 골드 에디션'도 선착순 20명에게 증정한다. 이후에는 폴리, 엠버의 쇼핑카트와 소꿉놀이로 구성된 '매직 쇼핑카트'가 제공된다.

객실 벽지는 로보카폴리의 캐릭터로 이뤄졌다. 파스텔톤을 적용해 아이들이 쉽게 적응할 수 있도록 했으며 기념 사진을 찍어 추억을 남길 수 있도록 주요 캐릭터들이 총출동한 벽지를 메인으로 탑승카를 비치해 포토존 공간을 마련했다. 폴리, 엠버, 로이, 헬리 등 개별 캐릭터를 반영한 '진드기 방지 베개', '모찌쿠션', '극세사 담요'등 침구류와 소품 등을 비치했다.

패키지 이용 고객에 한해 수영장 무료 입장 및 레스토랑 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.

메이필드호텔 서울은 이밖에도 퍼시스 그룹의 생활 가구 전문 브랜드 일룸, 프리미엄 키즈 자동차 전문 브랜드 띠띠(TTITTI)와 컬래버레이션을 통해 다양한 키즈 콘셉트룸을 운영하고 있다고 말했다.

