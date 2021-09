오케이몰서 5만원 이상 결제 시

최대 36개월 장기할부, 2만원 할부금 할인 제공

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 명품 이커머스 오케이몰과 상업자 표시 신용카드(PLCC)인 '오케이몰 우리카드'를 출시했다고 16일 밝혔다.

이 카드는 오케이몰 상품을 5만원 이상 결제 시 24·36개월 장기할부 혜택을 제공한다. 24·36개월 장기할부를 이용할 경우 전월 이용 실적에 따라 최대 2만원의 할부금 청구할인 혜택도 받을 수 있다.

커피전문점·편의점 5% 할인서비스도 탑재했으며, 카드 혜택과 별도로 오케이몰 상품 구매 시 회원등급 2단계 상향 혜택도 제공한다. 연회비는 국내전용, 해외브랜드(마스터카드) 1만5000원이다.

우리카드 관계자는 "장기할부 혜택을 담은 PLCC 출시를 통해 명품 수요가 높은 고객들의 니즈를 만족시킬 예정"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr