GS수퍼마켓, 쿠캣마켓 협업 디저트 ‘인기’…“30·40 여성 취향 저격”

[아시아경제 임춘한 기자] GS수퍼마켓은 온라인 푸드몰 쿠캣마켓과 손잡고 도입한 디저트 상품이 30·40대 여성 고객들의 입맛을 사로잡으며 큰 인기를 끌고 있다고 16일 밝혔다.

GS수퍼마켓에 따르면 지난 13일까지 냉동 디저트 카테고리 매출은 전년 동기 대비 35.4% 신장됐다. 대표 상품인 딸기쏙 우유찹쌀떡 상품은 출시와 함께 냉동 디저트 카테고리에서 1위 자리에 올랐고, 티라미수쏙 찹쌀떡도 5위를 차지했다.

주 구매층은 30·40대 여성 고객이며 전체 구매 고객 중 60% 이상의 비율을 차지했다. 50대도 19%를 차지했는데, 사회관계망서비스(SNS) 에 익숙한 자녀들과 동반 쇼핑하면서 구매한 경우로 분석된다.

GS수퍼마켓 관계자는 “차별화 상품 발굴을 꾸준히 진행하면서 냉동 디저트 카테고리 매출이 지속적으로 확대되고 있다”며 “앞으로도 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 입맛을 잡을 수 있는 다양한 디저트 상품과 함께 최근 트랜드를 반영한 특이한 간식 등을 지속적으로 출시하여 상품 차별화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

