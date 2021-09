롯데호텔, 송파구에 '맘(MOM) 편한 행복 도시락' 전달

시그니엘 서울, 롯데호텔 월드 송파구 취약 계층 가족에 도시락 300개 전달

"지역사회에 선한 영향력 행사하며 ESG 경영 강화할 것"

[아시아경제 김유리 기자] 시그니엘 서울과 롯데호텔 월드는 '맘(Mom) 편한 행복 도시락' 활동을 진행했다고 16일 밝혔다. 이번 나눔 활동은 코로나19로 추석을 집에서 보내야 하는 송파구 취약 계층 아동, 청소년과 가족을 위해 마련됐다.

도시락은 롯데호텔 시그니처 메뉴인 양갈비와 랍스터를 비롯해 안심 스테이크, 디저트 등 영양을 고려한 6코스로 구성했다. 16일 오전에 조리된 도시락 300개가 오후 아이들의 집 앞으로 안전하게 배달될 예정이다.

몰튼 앤더슨(Morten Andersen) 시그니엘 서울 총지배인과 최희만 롯데호텔 월드 총지배인은 "롯데호텔 셰프가 정성껏 준비한 도시락과 함께 따뜻한 추석 보내길 바란다"며 "고객에게 받은 사랑을 어려운 이웃에게 나눌 수 있도록 앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 진행해 나갈 것"이라고 말했다.

시그니엘 서울과 롯데호텔 월드는 송파구청과 협력해 '맘 편한 활동'을 4년째 진행하고 있다. 2019년에는 호텔리어의 테이블 매너 강의, 저녁 만찬 등 호텔에서만 체험할 수 있는 프로그램들로 취약 계층에 마음을 전한 바 있다.

