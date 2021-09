[e공시 눈에 띄네]코스피-13일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 지누스 지누스 013890 | 코스피 증권정보 현재가 79,500 전일대비 1,500 등락률 -1.85% 거래량 103,006 전일가 81,000 2021.09.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 '피크 아웃' 공포…이익 높아진 외국인 과매도 종목에 집중하라 [특징주] 지누스, 실적 부진에 시총 4000억 증발…25%↓[종목속으로]상폐에서 부활까지 지누스...올 매출 1조 찍고 2024년 2조 넘본다 close =자회사에 대한 235억 규모 채무보증 결정

◆ DL이앤씨 DL이앤씨 375500 | 코스피 증권정보 현재가 138,500 전일대비 3,500 등락률 -2.46% 거래량 97,008 전일가 142,000 2021.09.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]DL이앤씨, PER 5배 밸류 충분히 저평가 "차별화 무기 있다"DL이앤씨, 2394억 규모 호계온천 주변지구 재개발정비사업 수주"외국인 언제 다시 돌아오나"…코스피 3140선 장 마감 close =계열사 오산랜드마크프로젝트에 대한 79억 규모 자금 대여 결정

◆ 메리츠증권 메리츠증권 008560 | 코스피 증권정보 현재가 5,390 전일대비 90 등락률 -1.64% 거래량 1,959,996 전일가 5,480 2021.09.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 메리츠증권, 메리츠캐피탈 주식 2000억 추가취득…지분율 100%하이·BNK투자증권...지방금융지주 증권사 실적 돋보이네[클릭 e종목]"메리츠증권, 2분기 실적 시장 기대치 상회...목표가 ↑" close =2000억 규모 자회사 메리츠캐피탈 지분 400만주 취득 결정

◆ 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 393,500 전일대비 2,000 등락률 -0.51% 거래량 35,553 전일가 395,500 2021.09.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 효성화학, 217억 들여 신규 시설투자 결정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close =217억 규모 신규시설투자 결정..."글로벌 수준 공정 및 품질 경쟁력 확보"

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr