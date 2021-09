[아시아경제 이선애 기자] 티엘비 티엘비 356860 | 코스닥 증권정보 현재가 40,950 전일대비 1,500 등락률 +3.80% 거래량 31,609 전일가 39,450 2021.09.10 14:40 장중(20분지연) 관련기사 티엘비, 117억 규모 신규 시설투자 결정티엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 6.97% close 는 생산능력 확대를 위해 경기도 안산에 위치한 토지와 건물을 150억원에 양수 결정했다고 10일 공시했다. 이는 자산총액 대비 13.2% 규모이며 양수기준일과 등기예정일은 오는 12월15일이다.

