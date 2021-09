한화에어로, 성남 지역 독거노인 500가구에 식재료 전달

[아시아경제 정현진 기자] 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 49,500 전일대비 250 등락률 -0.50% 거래량 70,019 전일가 49,750 2021.09.10 09:47 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로] 발사 앞둔 한국형 발사체 '누리호'…한화에어로스페이스도 함께 날까대표 인사 한달 앞당긴 한화…"내년 사업전략 미리 짠다"한화에어로, 2Q 영업이익 1326억원…"인수 이후 2분기 최대 실적" close 가 지난 8일 경기도 성남시 판교 삼평공원에서 성남시 자원봉사센터와 공동으로 '사랑의 한가위 희망나눔' 행사를 열었다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 한가위를 맞아 소외계층에 대한 나눔활동의 일환으로 한화에어로스페이스와 자회사인 한화테크윈, 한화정밀기계 등 3개사가 공동으로 진행했다. 한화에어로스페이스는 이날 행사를 통해 쌀과 간편식품 등이 포함된 식재료 세트를 성남지역 독거노인 500가구에 전달했다.

이날 행사에는 한화에어로스페이스, 한화테크윈, 한화정밀기계 임직원들과 성남시자원봉사센터 관계자들이 참석했다. 신현우 한화에어로스페이스 대표는 "올해 코로나19로 더욱 어려움을 겪고 계신 어르신들께 한가위의 정을 느낄 수 있는 따뜻한 힘이 되었으면 한다"고 말했다.

한화에어로스페이스는 지역 내 어려운 이웃들을 위해 김장 나눔 행사와 명절 맞이 생필품 지원 등 앞으로도 사회공헌활동에 관심과 지원을 이어갈 방침이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr