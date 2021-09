디즈니+, 11월12일 한국 출시…월구독료는 9900원

연간 9만9000원 구독도 가능



[아시아경제 차민영 기자] 월 9900원으로 디즈니 영화와 TV 프로그램 등 콘텐츠를 무제한으로 즐길 수 있게 됐다.

월트디즈니 컴퍼니 코리아는 온라인동영상서비스(OTT) 디즈니플러스(+)를 오는 11월 12일 한국에서 출시한다고 8일 밝혔다.

디즈니+는 ‘디즈니’, ‘픽사’, ‘마블’, ‘스타워즈’, ‘내셔널지오그래픽’, ‘스타’ 등 디즈니 핵심 브랜드 영화·TV 콘텐츠를 제공한다. ABC와 20세기 텔레비전, 20세기 스튜디오, 서치라이트 픽처스 등이 제작한 영화와 TV 프로그램이 포함됐으며 오리지널 시리즈와 한국 제작 콘텐츠도 공개될 예정이다.

디즈니+ 구독자는 한국에서 월 9900원 또는 연간 9만9000원으로 디즈니+ 오리지널부터 디즈니 클래식, 최신 블록버스터까지 영화, TV 시리즈, 다큐멘터리, 숏폼 영상 등 폭넓은 콘텐츠 라이브러리를 즐길 수 있다.

브랜드별 주요 콘텐츠 라인업은 ▲블랙 위도우, 어벤져스: 엔드게임, 어벤져스: 인피니티 워, 캡틴 마블, 캡틴 아메리카: 시빌 워, 블랙 팬서, 어벤져스: 에이지 오브 울트론 등 마블 스튜디오 블록버스터 영화 ▲스타워즈: 깨어난 포스, 스타워즈: 라스트 제다이, 스타워즈: 라이즈 오브 스카이워커 등 영화 스타워즈 에피소드 전편 ▲라이온 킹, 알라딘, 미녀와 야수, 주토피아, 겨울왕국 등 디즈니 대표 애니메이션 및 실사 영화 ▲온워드, 몬스터 주식회사, 토이스토리 4, 니모를 찾아서 등 가슴 따뜻한 스토리의 픽사 애니메이션 ▲고든 램지: 언차티드, 베어 그릴스의 러닝 와일드, 프리 솔로 등 내셔널지오그래픽의 다큐멘터리 ▲킹스맨, 타이타닉, 데드풀, 그레이 아나토미, 크리미널 마인드, 위기의 주부들 등 ‘스타’ 브랜드에서 만나볼 수 있는 영화, TV시리즈 히트작 ▲영화엑스맨 시리즈, 나홀로 집에 및 심슨 가족 시리즈 ▲로키, 완다비전, 팔콘과 윈터솔저, 만달로리안, 하이스쿨 뮤지컬 등 디즈니+ 오리지널 및 추후 공개될 다수의 국내 제작 콘텐츠 등이다.

월트디즈니 컴퍼니 아태지역 DTC 사업 총괄 제이 트리니다드는 “최근 아시아태평양 지역 내 성공적인 론칭을 이어가고 있는 디즈니+를 한국에서도 선보일 수 있어 매우 기쁘다”며 “한국을 포함한 아시아 지역이 콘텐츠와 미디어 중심지로 부상하고 있는 만큼, 디즈니만의 독보적인 스토리텔링과 혁신적인 콘텐츠로 지속적으로 시장 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 전했다.

오상호 월트디즈니 컴퍼니 코리아 대표는 “조만간 국내 소비자들과 팬 여러분께 디즈니+를 선보일 수 있게 되어 기대가 크다. 디즈니+는 세계적인 크리에이터들이 선사하는 매력적인 스토리와 탄탄한 브랜드와 프랜차이즈 포트폴리오를 바탕으로 모든 연령대의 이용자들에게 최고의 엔터테인먼트 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

한편, 월트디즈니 컴퍼니는 디즈니+의 한국 출시일이기도 한 11월 12일 ‘디즈니+ 데이’를 맞아 전 세계 구독자를 대상으로 신규 콘텐츠와 예고편 공개 등 다양한 이벤트를 개최할 예정이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr