[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 티비씨 티비씨 033830 | 코스닥 증권정보 현재가 2,665 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,050 2021.09.08 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 정부, 원전예산 증가 편성!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??알루미늄 가격 상승!! 알루미늄 역대급 No.1 대장株 공개!!비트코인 5만 달러 돌파!! 가상화폐 관련 대세株 확인하기!! close =코스닥시장본부, 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구

◆ 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 327,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 311,400 2021.09.08 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피 close =종속회사 에코프로글로벌 주식 300만주 300억원에 취득 결정

◆ 신흥에스이씨 신흥에스이씨 243840 | 코스닥 증권정보 현재가 88,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 83,300 2021.09.08 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"신흥에스이씨, 주가 상승 여력 충분"…목표가 10만원 신흥SEC, 8억 규모 전환청구권 행사신흥에스이씨, 2차전지(소재/부품) 테마 상승세에 1.79% ↑ close =시설 및 운영자금 조달을 목적으로 1000억원 규모 제3자 배정 방식 유상증자 결정

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr