[e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 88,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 87,500 2021.11.03 08:10 장시작전(20분지연) 관련기사 2021한국IR대상에 LG전자·덕산네오룩스[클릭 e종목]"스튜디오드래곤, 3분기 실적 정상화…목표가 7%↓"[클릭 e종목] “스튜디오드래곤, 내년 역대 최고 편성 전망” close =오는 9일 오전 9시부터 10일 오후 6시까지 1대1 및 그룹 미팅 방식으로 기업설명회 개최

◆ 액션스퀘어 액션스퀘어 205500 | 코스닥 증권정보 현재가 8,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,170 2021.11.03 08:10 장시작전(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장[e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일“폴더블폰 시대”...화면은 접고 수익은 솟을 역대급 핵심주는? close =본점 소재지 기존 서울특별시 강남구 삼성로 524에서 서울특별시 강남구 테헤란로 419로 변경

◆ 신흥에스이씨 신흥에스이씨 243840 | 코스닥 증권정보 현재가 64,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 64,700 2021.11.03 08:10 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-20일 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일[클릭 e종목]"신흥에스이씨, 주가 상승 여력 충분"…목표가 10만원 close =최화봉으로 최대주주 변경

◆ 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 404,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 401,900 2021.11.03 08:10 장시작전(20분지연) 관련기사 수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감코스피 0.5% 상승…코스닥 1000선 회복美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복 close =3일 오전 10시부터 오전 11시까지 컨퍼런스 콜 방식으로 기업설명회 개최

◆ 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 404,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 401,900 2021.11.03 08:10 장시작전(20분지연) 관련기사 수출 호조에 국내 증시도 상승세…코스피 2978선 마감코스피 0.5% 상승…코스닥 1000선 회복美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복 close =올해 3분기 영업이익 407억원으로 전년 동기 대비 130.4% 증가. 매출은 4081억원으로 같은 기간 63.1%, 당기순이익은 318억원으로 같은 기간 133% 증가.

◆ 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 100,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 102,000 2021.11.03 08:10 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피 오후들어 0.8%대 하락…3020선 거래외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close =올해 3분기 영업이익 463억원으로 전년 동기 대비 112.6% 증가. 매출은 4085억원으로 같은 기간 63.7% 증가.

