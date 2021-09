경찰, 가세연 출연진 체포나서…유튜버 김용호 검거

강용석·김세의 씨는 현재 경찰과 대치중

[아시아경제 김진호 기자] 경찰이 유튜브 채널 '가로세로연구소(이하 가세연)' 주요 출연진에 대한 체포영장 집행에 나섰다.

7일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 이날 강용석 변호사, 김세의 전 MBC기자, 유튜버 김용호씨 등의 체포영장 집행을 위해 이들 집을 찾았다.

경찰에 따르면 유튜버 김씨는 이날 오전 자신의 집 앞에서 경찰에 검거된 것으로 알려졌다. 다만 강 변호사와 김 전 기자는 영장 집행에 불응해 현재 경찰과 대치 중인 것으로 전해졌다.

가세연 관계자는 유튜브를 통해 "비상사태인 것으로 판단된다"며 "시청자분들은 저항을 함께 해달라"고 말했다. 김 전 기자는 유튜브 채널 게시판에 올린 글을 통해 조국 딸과 이인영 아들에 대한 명예훼손 사건 때문이라고 부연했다.

이날 영장 집행은 유튜브 방송과 관련해 명예훼손 등 혐의로 여러 차례 피소된 이들이 경찰 조사에 불응하며 이뤄진 것으로 알려졌다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr