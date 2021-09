목넘김 가볍게, 함량은 무겁게… 현대인 필수 비타민 종근당 '벤포벨'

고함량 활성비타민이 육체피로 해소에 효과적인 것으로 알려지면서 최근 소비자들의 관심이 집중되고 있다.

종근당 ‘벤포벨’은 활성비타민인 벤포티아민을 포함한 비타민 B군 9종과 우르소데옥시콜산(UDCA), 코엔자임Q10, 비타민C·D·E, 아연 등을 복합 함유해 필요한 영양성분을 골고루 섭취할 수 있도록 한 고함량 기능성 활성비타민 제품이다.

주성분인 벤포티아민은 육체와 눈의 피로, 신경통, 근육통 개선에 효과적인 활성형 비타민B1 성분이다. 일반 비타민 B1 제제보다 생체이용률이 높고 복용 시 약효가 빠르게 발현돼 오래 지속되는 점이 특징이다. 벤포벨에는 벤포티아민 외에도 비타민 B2, B6, B12가 각각 100㎎씩로 함유돼 피로회복, 구내염, 피부염 등에도 효과가 있다.

간기능 개선에 효과적인 UDCA 성분과 노화 예방에 도움을 주는 코엔자임Q10, 혈중 콜레스테롤 감소를 돕는 이노시톨, 면역 기능에 필수적인 아연, 비타민C·D·E 등 현대인의 건강 관리에 필요한 성분도 포함됐다.

1일 1회 복용으로 하루에 필요한 권장량을 골고루 섭취할 수 있다. 정제 크기를 줄여 목넘김에 불편함을 느끼는 소비자의 복용 편의성도 개선했다.

종근당 관계자는 "최근 과도한 스트레스와 불규칙한 생활패턴 등으로 만성 피로, 면역력·체력 저하를 호소하는 현대인들의 피로 해소와 건강 관리에 벤포벨이 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

