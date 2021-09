엘살바도르, 비트코인 법정통화 도입 하루 앞두고 400개 매입

시민들 반발 확산…시세급락하면 경제 피해 커질수도

[아시아경제 김수환 기자] 엘살바도르 정부가 7일(현지시간)부터 세계에서 처음으로 가상화폐 비트코인을 법정통화로 인정하는 날을 하루 앞두고 400개의 비트코인을 매입한 사실을 밝혔다.

주요 외신에 따르면 6일 나이브 부켈레 엘살바도르 대통령은 트위터에서 정부가 200개의 비트코인을 사들였다고 발표한 뒤, 이후 추가로 올린 트윗을 통해 비트코인 200개를 더 매입해 총 400개를 보유하게 됐다고 밝혔다.

엘살바도르 정부가 사들인 비트코인은 현재 시세로 따졌을 때 약 2000만달러(약 232억원) 규모다.

앞서 엘살바도르는 지난 6월 세계에서 처음으로 비트코인을 법정통화로 인정하는 법안을 통과시켰다.

이에 따라 7일부터 엘살바도르에서는 기존 공용 통화인 미국 달러와 함께 비트코인도 법화 지위를 갖게 된다.

실제 상점 등에서 물건을 사고팔 때 비트코인을 이용할 수 있고 정부 세금도 비트코인으로 낼 수 있다.

엘살바도르는 국민의 70%가 기존 은행 시스템을 이용하지 않고 있는 데다 해외 이민자들이 보내오는 송금액이 지난해 국내총생산(GDP)의 4분의 1에 달할 정도로 송금 의존도가 높다.

부켈레 대통령은 비트코인을 사용하면 이민자들이 본국 송금을 훨씬 저렴하게 할 수 있고 경제도 활성화될 것이라면서 비트코인 도입을 강하게 주장해왔다.

엘살바도르 정부는 비트코인 정식 통용을 앞두고 전국 곳곳에 비트코인을 달러로 입출금할 수 있는 ATM 200대와 유인 지점 50곳을 설치했다.

디지털머니 플랫폼 회사 업홀드의 후안 파블로 티에리엇 대표는 미국의 대규모 경기 부양책이 달러 가치에 미칠 부정적 영향을 상쇄하기 위해서라도 엘살바도르는 달러가 아닌 다른 대안을 찾을 필요가 있다며 기대감을 나타냈다.

하지만 일반 국민 사이에서는 부정적 여론이 여전한 상황이다.

지난 2일 발표된 여론조사 결과에 따르면 엘살바도르 국민 3분의 2 이상이 정부의 비트코인 법정통화 채택에 반대한다고 답했다.

무엇보다 법정통화 하루 전까지도 '비트코인이 무엇인지도 잘 모른다'는 사람이 많을 정도로 우려의 분위기가 감지된다고 한 외신은 전했다.

수도 산살바도르 시내의 가게와 식당, 커피숍 20곳을 대상으로 주요 외신이 자체 설문한 결과 7일부터 비트코인을 받겠다는 곳은 3곳 뿐이었으며, 나머지는 비트코인 결제 준비조차 돼 있지 않다고 답했다.

전문가들은 만약 비트코인 가격이 떨어지면 가뜩이나 빈곤한 엘살바도르 국민에게 더 큰 부담을 주는 등 경제 안정성을 해치고, 비트코인이 돈세탁 등 범죄에 악용되는 것도 부추길 수 있다고 비판해왔다.

한편, 이날 부켈레 대통령이 비트코인 매입 사실을 밝히면서 비트코인 가격은 급등세를 보였다.

금융정보업체 레피니티브에 따르면 현지시간으로 이날 오후 비트코인 가격은 1.49% 올라 5만2680달러대를 기록하고 있다.

