[e공시 눈에띄네] 코스닥- 6일

▲ 위드텍=삼성엔지니어링과 56억원 규모 산업배출가스측정 환경장비 공급 계약.

▲ 피엔티=중국 난징룽신전자기술과 505억원 규모 코퍼 포일 머신 납품 계약.

▲ 특수건설=국가철도공단과 200억원 규모 호남고속철도2단계 제4공구 건설공사 계약.

▲ KH바텍=335억원 규모 자기주식 처분 결정, 335억원 규모 교환사채권 발행 결정.

▲ 에코프로=6764억원 규모 유상증자 결정.

▲베노홀딩스=130억원 규모 천장복사패널설치공사 공급계약 체결.

▲아세아텍=승용관리기용 선바이저에 관한 특허 취득.

▲SGA=52억원 규모 4세대 지능형 나이스 구축(응용SW 개발 2단계) 계약 체결.

▲쌍용정보통신=71억원 규모 4세대 지능형 나이스 구축(응용SW 개발 2단계).

▲휴먼엔=17억원 규모 국내 해상고철 납품 계약 체결.

▲셀레믹스=질병관리청과 8억원 규모 코로나19 전장유전체 서열 정보 생산 및 분석(4차) 계약 체결.

