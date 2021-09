유한양행, 마그네슘 함량 증대한 '마그비 맥스' 출시

[아시아경제 이춘희 기자] 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 64,500 전일대비 100 등락률 -0.15% 거래량 162,285 전일가 64,600 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 '매출 1조 클럽' 제약·바이오社 2분기도 호실적유한양행, 2Q 매출 증가에도 영업익은 감소… "렉라자 기술료 기저효과"유한양행 알레르기 치료 신약 'YH35324', 임상 1상 계획 승인 close 은 근육경련 완화와 신경 안정에 도움을 주는 마그네슘 함량이 증대된 '마그비 맥스'를 출시했다고 6일 밝혔다.

마그비 맥스는 기존의 마그비 시리즈의 신제품으로 마그네슘 함량을 높였다. 이와 함께 비타민 B1·B2·B3·B6·B12, 비타민E, 감마오리자놀로 구성됐다.

마그비 맥스에는 산화마그네슘이 캡슐당 350㎎(마그네슘으로서 210㎎) 고함량 함유됐다. 마그네슘은 근육경련, 혈액순환, 심장, 당뇨 등에 도움을 주는 영양소로 꾸준한 복용 시 다양한 증상 완화에 도움을 준다. 또 신경 비타민인 B1·B6·B12는 신경세포의 활발한 대사에 도움을 준다. 비타민 B1은 에너지 대사와 세포기능에 중요한 역할을 한다. 비타민 B6은 효소작용과 면역 작용에 관여하고, 비타민 B12는 통증 완화에 도움을 준다.

여기에 더해 혈액순환을 돕는 비타민E와 갱년기 증상 완화, 혈중 콜레스테롤 수치 개선에 효과적인 감마오리자놀을 함유해 갱년기 증상 완화나 말초 순환을 원활히 하고자 하는 분들에게도 도움을 줄 수 있게 출시됐다.

유한양행 관계자는 “소비자 편의성 증대와 효능·효과 개선을 위해 새로운 제형, 제품을 적극적으로 선보여 시장을 개척할 것"이라며 "앞으로도 이제껏 받아 온 사랑에 더 큰 효과로 보답해 나갈 것"이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr