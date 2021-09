한소희·박희순·안보현 등 출연

온라인 동영상 서비스(OTT) 넷플릭스는 드라마 '마이 네임'을 내달 15일 공개한다고 6일 예고했다. 아버지를 죽인 범인을 찾기 위해 조직에 들어간 지우가 새로운 이름으로 경찰에 잠입해 마주하는 냉혹한 진실과 복수를 그린 누아르다. '인간수업'의 김진민 PD가 연출하고, 한소희·박희순·안보현 등이 출연한다.

