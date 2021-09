네이버앱·카카오톡·토스 '국민비서', 국민지원금 알림서비스

지급대상 여부, 신청·사용기한 등 국민지원금 정보 사전 안내

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 국민비서 국민지원금 알림서비스를 요청하면 지급대상 여부, 신청기한, 사용기한 등 코로나 상생 국민지원금 정보를 사전에 안내 받을 수 있다고 5일 밝혔다.

국민비서 국민지원금 알림서비스를 요청하면, 국민지원금 지급 신청일 하루 전에 순차적으로 대상자 여부, 지급금액, 신청 기간과 방법, 사용기한, 사용 가능 지역 등을 안내한다. 국민지원금 알림을 발송하는 5일 이후에 알림서비스를 요청하면 요청 다음 날부터 국민지원금 정보를 선택한 앱으로 안내 받을 수 있다.

이의신청 등에 따라 가구구성 변경없이 지급액이 변경된 경우에도 국민비서가 기존 금액, 변경 금액, 신청 기간과 방법, 사용기한, 사용 가능 지역 등을 안내해준다. 또한 국민비서가 국민지원금 신청을 놓치거나 기한 내 소진하지 못하는 일이 없도록 신청기한, 사용기한도 미리 알려준다.

국민비서 국민지원금 알림서비스는 네이버앱(전자문서 서비스), 카카오톡(국민비서 채널), 토스(내 문서함) 등 모바일 앱에서 직접 요청하거나, 국민비서 홈페이지에서 간편인증 등을 통해 본인 인증해 요청할 수 있다.

국민비서 알림서비스는 국민지원금 외에도 코로나 백신접종 예약정보와 건강검진일, 국가장학금, 교통 과태료·범칙금 납부 등 생활정보 7종에 대한 알림을 제공하고 있다.

전해철 장관은 “국민비서가 코로나19라는 위기 상황 속에서 백신접종 예약정보에 이어 국민지원금 신청 지급 정보까지 안내하게 됐다”며 “국민비서는 민간기업과의 협업을 통해 국민의 편의성을 대폭 개선한 혁신행정의 대표사례로, 앞으로도 국민 여러분의 어려움을 조금이라도 덜어드리기 위해 실생활에서 필요한 더 많은 행정정보를 알려드릴 수 있도록 하겠다”고 말했다.

