코스피 3201.06에 마감.. 돌아온 외인

[아시아경제 황준호 기자] 3일 코스피는 외인과 기관의 순매수가 이어지면서 3200선을 다시 넘어섰다.

이날 코스피는 전일 장보다 25.21(0.79%) 오른 3201.06에 장을 마쳤다. 외인과 기관의 순매수가 지수 상승을 견인했다. 외인은 3703억원을, 기관은 1024억원을 순매수했다. 외인은 이날까지 4거래일 연속 순매수를 진행했다. 전체 종목 중에서는 524개 종목이 올랐으며 311개 종목이 내렸다.

전체 업종 중에서는 외인이 순매수 폭이 컸던 의약품(1.29%), 서비스업(1.19%), 전기전자(1.115%), 기계(1.12%), 운수장비(1.12%), 철강금속(0.92%) 등 업종의 상승세가 도드라졌다.

의약품 업종 중에서는 이연제약 이연제약 102460 | 코스피 증권정보 현재가 62,500 전일대비 6,700 등락률 +12.01% 거래량 5,943,273 전일가 55,800 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 [특징주]이연제약, mRNA백신 14억도즈도 생산가능…세계적인 생산허브 '러브콜'삼성바이오로직스 주가 첫 백만원대 돌파!! 모더나 백신 국내 공급 요청!에이스침대 주가 가파른 상승... 무엇으로 인해? close 이 2100억원을 투자한 충주 케미칼 공장 준공이 앞당겨진 것으로 알려지면서 12.01%나 올랐다. 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 백신 후보물질 임상 3상 시험과 K-뉴딜지수 편입 소식 등 겹호재를 맞은 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 335,000 전일대비 28,000 등락률 +9.12% 거래량 3,383,063 전일가 307,000 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 올 10대그룹 시총 80조 늘었다질병청, 내년 예산 5조1362억… 83%가 코로나19 대응 투입SK바이오사이언스 개발 코로나19 백신 'GBP510', 임상 3상 투여 시작 close 도 9.12% 올랐다.

시가총액 상위 종목 중에서는 코스피 대장주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,600 전일대비 600 등락률 +0.79% 거래량 11,890,095 전일가 76,000 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피 장중 3200 돌파애플, 2분기 ‘에어팟 프로’ 1000만대 이상 팔았다올 10대그룹 시총 80조 늘었다 close 가 0.79% 오르면서 전날 1.04%의 낙폭을 소폭 만회했다. 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 452,500 전일대비 10,000 등락률 +2.26% 거래량 644,115 전일가 442,500 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피 장중 3200 돌파코스피 상승 출발.. 외인 순매수 유입코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때" close )는 창업자인 이해진 글로벌투자책임자가 미공개 정보를 통해 수백억원의 주식 평가이익을 얻었다는 의혹이 제기된 가운데 2.26%나 주가가 올랐다. 애플이 애플카 대량 생산을 위해 우리나라 기업들을 만났다는 소식이 전해지면서 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 153,500 전일대비 14,000 등락률 +10.04% 거래량 4,007,945 전일가 139,500 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피 장중 3200 돌파미래준비 시작한 LG노바…스타트업 대상 신사업 아이디어 공모카카오 그룹, LG 제치고 연내 시총 4위 등극하나 close 는 10.04% 오른 15만3500원을 기록했다. 이 외에도 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 107,000 전일대비 500 등락률 +0.47% 거래량 2,494,657 전일가 106,500 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 올 10대그룹 시총 80조 늘었다코스피 상승 출발.. 외인 순매수 유입코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때" close (0.47%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 156,500 전일대비 1,500 등락률 +0.97% 거래량 1,923,063 전일가 155,000 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피 장중 3200 돌파코스피 상승 출발.. 외인 순매수 유입ESG 공시 기업 '3배' 늘었다 close (0.97%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 951,000 전일대비 3,000 등락률 +0.32% 거래량 53,079 전일가 948,000 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때"낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수코스피, '3180선' 약세 지속...코스닥은 상승 전환 close (0.32%) 등이 오름세를 보였다.

이경민 대신증권 연구원은 "외국인 및 기관의 동반 현물 순매수는 지난달 25일 이후 7거래일 만에 처음"이라며 "특별한 모멘텀보다는 오늘 밤 미국 고용지표 발표 앞두고 악재는 곧 호재라는 인식에 따른 유입으로 보인다"고 말했다.

코스닥도 6.68(0.64%) 뛴 1053.87에 장을 마쳤다. 코스닥 역시 외인이 1082억원 규모 순매수에 나서면서 상승 마감했다. 반면 개인과 기관이 각각 669억원, 기관 274억원 규모 순매도를 진행했다. 전체 종목 중에서는 807개 종목이 상승했으며 496개 종목이 하락했다.

시총 상위 종목 중에서는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 314,800 전일대비 17,700 등락률 +5.96% 거래량 513,207 전일가 297,100 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승 출발.. 외인 순매수 유입코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때"낙폭 커지는 코스피 '3170선'까지 밀려...개인 홀로 순매수 close 이 5.96%, 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 183,700 전일대비 5,900 등락률 +3.32% 거래량 57,362 전일가 177,800 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 다시 상승장, 주도주는 무엇?…증권 업계, 공식 살펴보니코스닥 뛰자 중소형주 펀드도 날았다[클릭 e종목]“리노공업, 1분기 매출 600억원 상회 전망” close 이 3.32%의 상승세가 돋보였다.

박광남 미래에셋증권 연구원은 "국내를 비롯해 중국, 신흥국 시장으로 외인 순매수가 확대됐다"며 "위안화 강세 동조화와 함께 위험자산 선호심리가 회복되는 모습"이라고 분석했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr