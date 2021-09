대만, 中군 공격 대비 예비군동원 조직 신설

[아시아경제 조유진 기자] 대만 정부가 중국의 무력 시위에 맞서 예비군 동원 전담 조직을 신설한다.

2일 현지 언론에 따르면 대만 행정원은 전시 상황에서 예비군 동원 업무를 담당하는 '국방부 전민방위동원서 조직법안'을 최근 가결했다.

내년 1월1일자로 공식 출범하는 동원서는 중장급 인사를 수장으로 대만군 병력 동원 정책의 기획, 예비군·군수 물자 관리 등의 업무를 수행하게 된다.

예비군 전력을 강화해 군사 작전을 효율적으로 지원하기 위한 것으로, 대만 국방부는 이를 위해 입법원(국회)에 2억5842만 대만달러(약 107억9000만원)의 예산 지원을 요청했다.

또 대미 군사 교류를 강화하기 위해 미 현지 시찰단 파견을 위한 예산 47만 대만달러도 요청한 상태다.

이번 예비군 동원 전담 조직 신설은 중국군의 잇단 무력 시위에 맞서 대만 당국이 전 지역에서의 방어 태세를 강화하기 위한 차원이다.

차이잉원 대만 총통은 지난해 5월 집권 2기 취임식에서 일상이 된 중국의 군사적 위협에 맞서 비대칭 전력 발전을 가속화하고 전시 동원 예비군의 역량을 강화하겠다고 밝힌 바 있다.

한편 대만 국방부는 전날 중국 중국군 윈(Y)-8 기술정찰기 1대가 대만 서남부 방공식별구역(ADIZ)에 진입했다고 밝혔다.

