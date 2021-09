SK바이오팜 기술수출 수면장애 신약 '수노시', 캐나다 출시

[아시아경제 이춘희 기자] SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 1,500 등락률 -1.20% 거래량 172,094 전일가 125,500 2021.09.01 14:17 장중(20분지연) 관련기사 SK그룹 마지막 공채 실시…30일부터 서류접수 시작"카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?공모주 ‘대마불사’ 흔들…중소형 약진 close 이 개발해 기술 수출한 수면장애 치료 신약 '수노시(SUNOSI)'가 캐나다 시장에 진출했다.

SK바이오팜은 자사의 파트너사 재즈 파마슈티컬스가 수노시(성분명 '솔리암페톨')의 판매 허가를 지난 5월 캐나다 보건당국으로부터 받고 최근 제품을 발매했다고 1일 밝혔다.

수노시는 기면증 및 수면무호흡증으로 인한 주간 과다졸림증을 겪는 성인 환자들의 각성 상태를 개선하기 위해 개발된 치료제다. SK바이오팜이 임상 1상 완료 후 수면장애 치료분야 글로벌 1위 기업인 재즈 파마슈티컬스에 기술 수출해 이후 재즈가 개발 및 상업화를 진행했다.

수노시는 앞서 2019년 3월에는 미국 식품의약국(FDA) 허가를 받아 7월 판매를 개시한 데 이어 캐나다 진출까지 성공하며 북미 시장 공략을 본격화했다. 스태티스틱 캐나다 등 자료에 따르면 캐나다에는 약 1만5000명의 기면증 환자가 있는 것으로 추정되며 전체 인구의 약 6.4%가 수면무호흡증을 경험하고 있는 것으로 알려져 있다. 현재 수노시는 북미뿐만 아니라 독일, 덴마크 프랑스, 이탈리아 등 유럽 시장에서도 판매되고 있다.

수노시의 글로벌 시장 진출이 점차 확대됨에 따라 SK바이오팜은 매출 실적과 연계된 마일스톤, 판매에 따른 로열티 수익 창출을 얻어낼 수 있을 것으로 기대되고 있다. SK바이오팜은 현재 솔리암페톨의 한?중?일 등 아시아 12개국에 대한 판권을 보유하고 있다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr