과기정통부, '스마트폰 바르게 사용하기' 캠페인 진행

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 ‘슬기로운 디지털 생활, 스마트폰 바르게 사용하기’ 캠페인을 한국지능정보사회진흥원(NIA)과 함께 9월부터 2개월간 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 캠페인은 ‘건강한, 안전한, 똑똑한, 즐거운 디지털’을 주제로 스마트폰 바른사용 실천수칙 제시, 부모 디지털 코칭 교육, 슬로건 공모 및 과의존 진단체험, 과의존 예방 콘텐츠 제공 등 자녀와 부모가 함께 쉽게 참여할 수 있는 다양한 행사가 온라인으로 진행된다.

특히, 부모 디지털 코칭 교육은 ‘부모가 알아야 할 디지털 코칭: 부모도 배워야죠?’ 라는 주제로 디지털 자녀교육(육아), 청소년 상담심리, 자녀와 소통 등 분야에서 국내 저명한 연사를 초청해 오는 14일부터 매주 2회, 총 8회 진행하고, 이 시대에 부모들이 겪는 과의존 관련 어려움을 공유하고 궁금증을 해소한다.

박윤규 과기정통부 정보통신정책실장은 “온 국민이 건강하게 디지털 생활을 누릴 수 있도록 실천 중심의 캠페인을 많은 국민이 참여하는 방식으로 진행할 예정”이라며 “맞춤형 교육 콘텐츠 개발과 보급, 각급 학교·공공기관의 교육 참여와 관리자 특별교육 강화 등 과의존 예방정책을 적극 추진해나가겠다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr