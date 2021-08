경남 15개 시·군 97명 확진 … 변이 바이러스 167명 추가 확인(종합)

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남도는 23일 오후 5시 이후 도내에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 97명이 발생했다고 24일 밝혔다.

지역별로 창원 50명, 김해 20명, 진주 9명, 거제 3명, 의령·창녕·함안·거창 각 2명, 사천·양산·통영·남해·하동·산청·함양 각 1명이다.

해외 입국한 내국인인 창원 확진자 2명을 제외하면 모두 지역감염이다.

지역감염 확진자 중 54명은 가족과 지인, 직장동료 등 도내 확진자와 접촉했다.

8명은 다른 지역 확진자와 접촉했고, 20명은 감염경로를 조사 중이다.

나머지 13명은 창원지역 회사 관련 집단감염이다.

지난 21일 경남 9338번이 확진된 뒤 접촉자 검사에서 이 회사 종사자 1명이 22일 확진됐다.

이후 관련 접촉자 83명을 검사한 결과 이 회사 종사자 11명과 그 가족 2명이 추가 확진됐다.

창원 회사 관련 누적 확진자는 15명이다.

방역 당국은 이 회사를 임시폐쇄하고 소독한 뒤 심층 역학조사를 진행 중이다.

도내 누적 확진자는 9551명(입원 994명, 퇴원 8530명, 사망 27명)으로 늘었다.

한편 도내 확진자 중 변이 바이러스도 추가 확인됐다.

방역 당국은 지난 17일 이후 도내 확진자 167명(지역감염 157명, 해외 입국 10명)에게 변이 바이러스가 확인됐다고 밝혔다.

알파형 1명을 제외하면 모두 델타형이다.

지역감염 사례 중 의령 사업장 관련 1명, 창원 대형마트 관련 4명에게서 델타형이 확인됐다.

해외 입국 사례도 모두 델타형이다.

도내 누적 변이 바이러스 감염자는 854명(지역감염 784명, 해외 입국 70명)으로 늘었다.

