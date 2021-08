슈퍼섬유 ‘아라미드 산업’ 구미서 더 키운다 … 구미산단 1세대 코오롱인더스트리 증설 투자

‘코오롱’, 2023년 2300억 투자 100명 고용



경북도·구미시, 첨단 신소재 사업 유치 탄력

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북 구미시에 ‘슈퍼섬유’라 불리는 아라미드 제조공장이 증설된다. 2300억원대 투자가 유치되며, 100명의 고용창출을 예고하고 있어 구미는 축제 분위기다.

구미시는 코오롱인더스트리와 아라미드 제조공장 증설 투자를 위한 투자양해각서(MOU)를 24일 체결했다.

이날 구미시청에서 열린 체결식에 이철우 경북도지사와 장세용 구미시장, 장희구 코오롱인더스트리 대표이사, 코오롱인더스트리 노동조합 위원장, 시의회 의장, 도의원, 시의원 등이 참석했다.

코오롱인더스트리가 2023년까지 구미공장에 2300억원을 투자해 아라미드 생산라인 증설에 들어간다.

코오롱인더스트리는 국내 산업소재, 필름, 전자재료, 패션 부문 산업을 이끄는 기업이다.

구미 산업단지의 1세대 기업으로 1957년 국내 최초로 나일론을 생산한 코오롱이 전신이다. 2010년 코오롱그룹이 지주회사로 전환하며 코오롱의 제조사업 부문에서 분할됐다.

현재 코로나19로 인한 전 세계적인 경제위기 속에서도 2020년 매출 4조300억, 영업이익 1524억원을 거뒀다.

아라미드는 ‘슈퍼 섬유’로 불리며 5세대(5G) 이동통신용 광케이블, 전기 자동차용 초고성능 타이어 소재 등에 활용되고 있으며 코오롱인더스트리의 차세대 주력상품으로 회사 성장을 이끌고 있다.

이번 아라미드 증설 투자를 통해 현재 연 7500t에서 2023년까지 2배 수준인 1만5000t으로 늘릴 계획이며, 글로벌 아라미드 시장의 Top-tier 위치를 굳힐 계획이다.

장세용 구미시장은 “코로나로 인해 어려운 기업 환경 속에서 구미 투자를 결정해 준 코오롱인더스트리 측에 감사드리며, 구미 산업단지 1세대 기업이 구미에 다시 투자를 결정해 더 기쁘다”며, “아라미드 분야의 글로벌 1위에 자리 잡도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr