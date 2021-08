[아시아경제 김희윤 기자] 유럽 주요국 증시가 장 초반 대부분 상승세를 보이고 있다.

24일(현지시간) 영국 FTSE 100 지수는 장 초반 전 거래일 대비 5.47포인트(0.08%) 오른 7114.49를 기록 중이다. 프랑스 CAC40 지수도 9.16포인트(0.14%) 상승한 6692.26으로 나타났다.

독일 DAX 30 지수는 전 거래일 대비 32.80포인트(0.21%) 오른 1만5885.59를 나타냈고, 유로스톡스 50 지수는 10.37포인트(0.25%) 상승한 4186.79를 기록 중이다.

이탈리아 FTSE MIB 지수만 14.34포인트(0.06%) 내린 2만6031.69로 하락했다.

