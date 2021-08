중진공 광주본부, 청렴한 청년창업 문화 조성에 앞장

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도) 광주청년창업사관학교는 최근 청렴신고센터 신설, 운영하고 있다고 24일 밝혔다.

정부의 '공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률' 시행에 발맞춰 반부패, 청렴성 위반에 대한 상시 제보 통로를 마련했다는 설명이다.

중진공 광주지역본부는 공정하고 투명한 기관운영과 아울러 사회적 책임을 다하는 청년창업가 양성을 위해 적극 나선다는 계획이다.

이날 열린 캠페인에선 ▲청렴 의지를 다지기 위한 입교생·중진공 직원 합동 청렴 서약식 ▲청렴신고센터 운영 ▲'청년은 청렴이다' 표어를 활용한 청렴배너와 청렴스티커 제작 및 배포 ▲청렴서신 발송 등 다양한 행사가 진행됐다.

박홍주 중진공 광주지역본부장은 "이번 청렴서약식과 청렴캠페인을 통해 사회적 책임을 다하는 창업 문화가 모든 청년 창업자들에게 확산되기를 바란다"고 밝혔다.

청년창업사관학교는 2011년 개교 이후 매년 1000여명을 선발해 최대 1억 원까지 시제품 개발을 위한 사업비와 창업 준비 공간, 창업실무 교육, 판로확보, 전문가 밀착코칭 등 원스톱으로 지원하는 육성사업이다.

