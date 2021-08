[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 김아중이 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

김아중은 최근 자신의 SNS에 "여름이 그냥 지나가네"라는 짧은 글과 함께 사진 몇 장을 게재했다.

공개된 사진 속 김아중은 원피스 수영복 차림으로 포즈를 취하고 있다. 특히 긴 머리를 늘어뜨린 채 강렬한 눈빛으로 카메라를 응시하는 모습으로 전문 모델 못지않은 카리스마를 뽐내며 시선을 사로잡았다.

