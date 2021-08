순천시, 순천 소문내기 유튜브 영상 이벤트 개최

오는 11월 30일까지 순천을 주제로 영상 제작, 총상금 1000만원

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 오는 11월 30일까지 ‘순천 소문내기’ 유튜브 영상 이벤트를 실시한다고 24일 밝혔다.

이번 이벤트는 국민 누구나 참여가능 하고 ‘순천의 자연, 문화유산, 여행, 상점과 식재료(농수특산물)’등 순천을 알릴 수 있는 자유로운 주제로 창의적 영상물을 제작하면 된다.

참여방법은 유튜브에 업로드 가능한 3분 이내 FHD해상도 이상의 영상을 본인 유튜브 채널에 ‘#순천, #순천시, #순천소문내기’ 등 제시된 해시태그를 포함하여 전체공개로 업로드 하고 오는11월 30일까지 해당 링크를 구글폼으로 제출하는 방식으로 참여가능하다.

참가영상은 마감일 기준으로 유튜브 조회수와 좋아요수를 평가해 최우수상에게는 500만원, 우수상에게는 200만원, 장려상에게는 50만원, 입선에게는 10만원이 수여될 예정이며, 수상작은 순천시 유튜브 채널 및 SNS에 게시되어 순천을 홍보하는데 적극 활용될 예정이다.

시 관계자는 “이번 유튜브 이벤트는 영상의 퀄리티를 평가하는 기존의 공모전에서 벗어나 조회수와 좋아요수를 위주로 평가하는 새로운 시도”라며 “많은 분들의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

영상 이벤트에 관한 기타 자세한 사항은 순천시 홈페이지 공고문을 확인하거나, 시 홍보실로 문의하면 된다.

