태풍 '오마이스' 물폭탄, 도로 침수 피해 … 허성무 창원시장, 현장 긴급 점검

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 허성무 창원시장이 24일 오전 태풍 '오마이스'로 피해를 본 현장을 긴급 점검했다.

지난 23일부터 24일까지 태풍 '오마이스'가 상륙하면서 창원지역에는 강풍을 동반한 최대 175㎜, 평균 140㎜ 이상의 집중 호우가 발생했다.

이로 인해 도로와 주택은 침수가 됐고, 하천 범람과 저지대 침수 등 크고 작은 피해가 발생했다. 다행히 발 빠른 현장 응급조치로 인명 사고는 없었다.

허 시장은 이날 마산합포구 월영동 마산서중 앞 도로 침수지역을 시작으로, 석전동과 의창구 팔룡동 등 피해 지역을 찾아 현황을 살폈다.

허 시장은 피해를 본 주민들의 피해 지원과 추가 호우로 인한 피해를 예방할 것을 주문했다.

또한 허 시장은 "태풍 '오마이스'의 상륙으로 인한 피해 지역의 신속한 복구로 주민들에게 위로가 되고 공공시설 및 사유 시설의 빠른 복구로 주민 불편 사항을 해소할 수 있도록 총력을 다하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr