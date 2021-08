대전시, 개인파산·회생 등 지원 ‘금융복지상담센터’ 운영

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 내달 1일 대전신용보증재단 3층에서 ‘대전금융복지상담센터’ 운영을 시작한다고 24일 밝혔다.

센터는 대전신용보증재단이 시의 위탁을 받아 운영하며 센터장 1명과 금융상담사 3명이 근무하게 된다.

센터는 다중·과다채무로 어려움을 겪는 기준중위소득 125% 이하의 시민이 개인파산, 면책, 개인회생 신청 등 공적채무조정을 지원받을 수 있도록 하는데 운영 목적을 둔다.

또 법률구조공단과 연계해 당해 신청·첨부서류의 구비 및 발급비용 등을 지원하고 공단 및 법원으로 동행하는 서비스 등도 제공한다.

이외에도 공적채무조정 과정에서 발견되는 금융소외계층의 금융문제, 비복지(건강 등), 주거, 일자리 문제해결에도 적극 나설 계획이다.

고현덕 시 일자리경제국장은 “센터 운영으로 기존 사적채무조정(신용회복위원회)과 서민금융대출 위주의 대전서민금융통합지원 한계를 보완할 수 있길 기대한다”며 “시는 서민금융서비스에 촘촘함을 더하기 위해 앞으로도 더욱 노력하겠다”고 말했다.

