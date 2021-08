청년고용 응원네트워크 출범…"하반기 1700명 삼성·포스코·SK서 일경험"

정부·경영계·전문가 참여 '청년고용 응원 네트워크' 발대식

"경영계 전반 청년고용 지원 프로그램 우수사례 발굴·확산 지원"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 경영계와 전문가를 중심으로 한 '청년고용 응원 프로젝트'를 지원하기 위한 협의체가 출범했다. 당장 하반기에 1700여명의 청년이 삼성전자·포스코·SK하이닉스 등의 직무교육을 통해 일경험 기회를 얻게 될 예정이다.

고용노동부와 한국경영자총협회는 24일 오후 서울 중구 한국프레스센터에서 '청년고용 응원 네트워크' 발대식을 연다고 밝혔다. 발대식엔 안경덕 장관을 비롯해 류기정 경총 전무와 나기홍 삼성전자 부사장 등 7개 기업 임원, 권순원 숙명여대 교수 등 전문가 5인이 참석했다.

네트워크는 경총과 전문가 지원단을 중심으로 응원 프로젝트 멤버십에 가입한 기업 등과 정부가 참여하는 형태로 운영된다. 권 교수가 전문가 지원단장을 맡는다. 네트워크와 함께 주요 기업 부서장 등이 참여하는 지원 실무위원회도 운영한다. 네트워크엔 경총, 전문가 지원단, 주요 기업 인사노무 담당 임원(CHO) 등이, 실무위원회엔 주요 기업 부서장 등이 각각 참여한다.

네트워크와 실무위원회는 이날 발대식을 시작으로 정기적으로 회의를 열고 청년고용 지원 프로그램 우수사례와 관련 연구 결과 등을 공유할 방침이다. 이를 바탕으로 더 많은 청년들에게 높은 수준의 직무훈련·일경험 등 기회를 제공하기 위한 개선방안을 마련한다.

안 장관은 "하반기 응원 프로젝트 멤버십 기업의 청년고용 지원 프로그램을 통해 1700명 이상의 청년들이 직무역량 향상과 일경험 기회를 얻게 된다"고 알렸다. 하반기엔 삼성전자 SSAFY 950명, 포스코 포유드림 590명, SK하이닉스 하이파이브 150~200명 등의 기회가 부여될 예정이다.

한편 이날 발대식에선 권 교수가 'ESG(환경·사회·지배구조)와 청년고용 지원 프로젝트'를 주제로 민간 주도의 청년고용 지원 프로그램 필요성 및 추진방안에 대해 발표했다. 이후 정부·기업·사용자 단체 등이 기업별 프로그램 운영 상괄르 공유하고 협업 방안을 논의했다.

권 교수는 "코로나19 세계적 유행의 영향으로 인한 노동시장 위축, 기업의 채용전략 변화에 따른 인턴십 기회의 부재 등으로 청년 구직자들의 직무경험 기회가 줄고 있는 현실에서 네트워크는 중요한 역할을 수행할 것"이라며 "기업들이 ESG 활동 차원에서 청년들에게 다양한 직무 경험의 기회를 제공한다면 미래 인재 양성의 혁신적인 기반이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

