[세종=아시아경제 문채석 기자] 통계청은 제19회 논문 공모전 수상작 7편을 선정했다고 24일 밝혔다.

선정작은 건양대 박사과정 엄연용씨의 '부모 소진을 예측하기 위한 머신러닝 알고리즘 적용' 등 논문이다.

통계청은 인구·사회·경제 정책연구를 주제로 논문 총 65편을 접수해 수상작을 뽑았다.

