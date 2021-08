야놀자 클라우드, 호텔 수익 관리 솔루션 '이지 민트' 출시

[아시아경제 이준형 기자] 야놀자 자회사 야놀자 클라우드는 신규 호텔 수익 관리 솔루션 '이지 민트'를 출시했다고 24일 밝혔다.

이지 민트는 호텔 운영에 최적화된 수익 관리 시스템이다. 다단계 자산 평가, 비즈니스 성과 분석, 실시간 재고 동기화 등 호텔 자산 관리 전 과정을 자동화했다. 주간 점유율, 시즌별 예약 추이와 수요 등을 분석해 자산 관리에 적용할 수도 있다. 야놀자 클라우드는 이지테크노시스의 호스피탈리티 관련 전문가들이 취합한 데이터로 매출 모니터링 등을 지원할 계획이다.

한편 야놀자 클라우드는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기술에 기반해 호텔, 레저시설 등 여가 산업에 적용할 수 있는 플랫폼을 개발해왔다. 코로나19로 호텔 운영비용을 절감하고자 하는 수요가 늘어나며 현재 약 170개국에 60개 이상 언어로 서비스를 제공하고 있다.

김세준 야놀자 클라우드 글로벌호텔솔루션실장은 "이지 민트로 호텔 운영 효율성을 높이고 수익 증대에도 기여할 수 있을 것으로 기대한다"면서 "업계 디지털 전환을 선도하는 혁신적 기술과 서비스로 고객사를 확대할 계획"이라고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr