"이력서 작성할 때 연동" 네이버 자격증, 진학사와 '맞손'

[아시아경제 부애리 기자] 네이버는 진학사와 '네이버 자격증·인증서 기반 서비스 사업 공동 추진' 업무협약(MOU)을 24일 체결했다.

네이버는 이번 협약 이후 자격증 서비스에 등록한 한국산업입력공단 495종, 대한상공회의소 19종의 자격증을 진학사에서 운영하는 취업포털 '캐치'에서 이력서를 쓸 때 간편하게 연동할 수 있는 서비스를 출시한다.

진학사 취업포털 캐치 개인회원은 이력서 등록 시 네이버 자격증 불러오기를 누르면, 쉽고 빠르게 보유 자격증을 확인하고 원하는 자격증을 선택해 이력서에 자격증명, 발급기관명, 취득일자 등을 오타 없이 정확하게 입력 가능해진다.

지난 1월 국내 최초로 출시한 '네이버 자격증'은 현재 한국산업인력공단 495종, 대한상공회의소 19종, 총 514개의 자격증을 간편하게 확인할 수 있다. 네이버앱에서 첫 화면을 위에서 아래로 당기거나, 상단에 위치한 'Na.' 혹은 프로필 이미지를 클릭해 보유 자격증을 확인 가능하다.

또한 8월 기준 210만 이용자를 돌파한 네이버 자격증은 한국방송통신전파진흥원 국가자격증 25종, 국제공인 영어시험 한국지텔프 점수를 연내 선보일 예정이다.

황지희 네이버 인증서비스 리더는 "향후 자격증 발급처, 사용처를 빠르게 확대해 언제 어디서든 네이버 자격증으로 간편하게 이력서를 작성하고 확인할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

