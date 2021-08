[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 사천시는 관내 항공 부품기업들을 대상으로 항공기업 글로벌 마케팅 지원사업 설명회를 개최했다고 24일 밝혔다.

시는 항공기업 지원 사업에 올해부터 3년간 총 9억원의 예산을 투입해 관내 항공부품업체가 새로운 판로 기회를 개척하기 위한 글로벌 공급망 구축을 돕는다.

이번 사업을 통한 마케팅 경쟁력 제고와 고객 네트워크 강화, 고객발굴 및 매칭 지원이 중소항공기업의 수출 활성화에 이바지할 것으로 기대된다.

사천시 관계자는 "이번 사업은 국내 항공기업의 수출 활성화는 물론 해외 항공기업의 국내 투자 확대에도 도움이 될 것"이라고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr