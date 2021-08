민간주도 직무교육·일경험 제공…'청년고용 응원 네트워크' 출범

고용부-경총, 청년고용 응원 네트워크 발대식 개최

[아시아경제 유제훈 기자] 민간 주도로 청년고용 문제를 해결하기 위한 다양한 프로젝트를 추진하는 '청년고용 응원 네트워크'가 정식 출범했다.

한국경영자총협회와 고용노동부는 24일 오후 서울 중구 한국프레스센터에서 '청년고용 응원 네트워크' 발대식을 개최했다고 밝혔다. 이날 발대식엔 안경덕 고용부 장관, 권창준 청년고용정책관, 류기정 경총 전무, 나기홍 삼성전자 부사장, 양병호 포스코 인사문화실장 등이 참석했다.

청년고용 응원 네트워크는 경총과 청년고용 전문가 지원단을 중심으로 청년고용 응원 멤버십 기업 등 주요 기업 및 정부가 참여한다. 구체적으론 경총과 청년고용 전문가 지원단, 주요 기업 최고인사책임자(CHO) 등이 참여하는 '청년고용 응원 네트워크'와 주요 기업 부서장 등이 참여하는 '청년고용 응원 네트워크 지원 실무위원회'로 구성된다.

청년고용 응원 네트워크는 이날 발대식을 시작으로 정기적으로 회의를 개최, 청년고용 지원 프로그램 우수사례 및 관련 연구결과 등을 공유하고 청년들에게 높은 수준의 직무훈련·경험 등 기회를 제공하기 위한 개선방안을 마련하게된다.

발대식에서 청년고용 전문가 지원단 대표인 권순원 숙명여대 교수는 '환경·사회·지배구조(ESG)와 청년 고용지원 프로젝트'를 주제로 한 민간 주도 청년고용 지원 프로그램의 필요성 및 추진방안에 대해 발표했고, 이어 기업별 프로그램 운영성과 공유 및 우수 프로그램 확산을 위한 협업방안 논의 등이 진행됐다.

안 장관은 "금년 하반기 청년고용 응원 프로젝트에 참여하는 멤버십 기업의 프로그램을 통해 1700명 이상의 청년들이 직무역량 향상과 일 경험 기회를 얻게 됐다"면서 "여전히 많은 청년들이 일자리를 통해 미래를 준비하려는 간절한 열망을 가지고 있는 만큼, 이번 프로젝트와 네트워크가 청년들에게 큰 도움이 되길 바란다"고 전했다.

경총 등에 따르면 일례로 삼성전자, 포스코, SK하이닉스는 올 하반기 삼성청년소프트웨어아카데미(SSAFY), 포유드림, 하이파이브 등의 프로그램을 통해 각기 950명, 590명, 150~200명의 청년에게 직무교육 및 일 경험을 제공할 계획이다.

류 전무는 "오늘 구성된 청년고용 응원 네트워크를 통해 청년은 산업현장에서 필요한 역량을 갖출 수 있고, 기업은 미래 인적자원을 양성, 활용할 수 있을 것으로 기대된다"면서 "경총은 청년고용 응원 멤버십 기업이 베스트 프랙티스(best practice)가 돼 고용시장에 확산될 수 있도록 정부 및 전문가 지원단과 협력해 나가겠다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr