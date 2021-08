SKT, 오큘러스퀘스트2 128G 판매…"64G 모델과 가격 동일"

24일부터 SKT 5GX 공홈

11번가·원스토어 등에서 판매 시작

[아시아경제 차민영 기자] 전세계를 사로잡은 가상현실(VR) 기기 '오큘러스퀘스트2' 128G 모델이 한국에서도 공식 유통된다.

퀘스트2 국내 공식 유통권을 가지고 있는 SK텔레콤은 최근 새롭게 공개된 128GB 모델을 24일부터 정식 판매한다고 밝혔다.

가격은 기존 제품인 64GB모델과 동일한 41만4000원이며 128GB 출시로 64GB 모델의 판매는 중단된다.

퀘스트2 128GB 모델은 SK텔레콤 5GX공식 홈페이지와 11번가, 원스토어 등에서 구매할 수 있다. SK텔레콤 고객은 12개월 또는 24개월 약정 방식으로 구매하는 것도 가능하다.

SK텔레콤은 페이스북과의 전략적 협력을 바탕으로 올해 2월부터 퀘스트2를 국내 시장에 공식 유통하고 있다. ▲구매 편의성 제고 ▲1년 무상 A/S 서비스와 전담 고객센터 등을 운영 중이다.

