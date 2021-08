CJ온스타일 '칼 라거펠트 파리스', 엠에이치티와 가을 신상품 출시

2021 FW 트위드 재킷, 쉬폰 원피스 출시

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일의 디자이너 패션 브랜드 '칼라거펠트 파리스'는 의류 제조 기업 엠에이치티와 함께 가을 신상품 2종을 출시했다고 24일 밝혔다.

2021 가을겨울(FW) '칼라거펠트 파리스'는 프랑스어로 가면무도회를 뜻하는 '발 마스크(Bal Masque)'라는 콘셉트로 일상에서 벗어난 듯 화려하고 세련된 스타일을 제안한다. 고급스러운 소재와 우아한 실루엣이 돋보이는 브랜드 고유의 색은 유지하면서도 매혹적인 색감을 강조한 것이 특징이다. 이달 28일 오전 10시20분에는 '칼라거펠트 파리스'의 대표 상품인 '트위드 재킷' 판매 방송이 진행된다. 이번 신상품을 위해 국내 최고의 트위드 원단 공장에서 단독으로 제직된 고급 원단을 사용했다. 26일에는 CJ온스타일 모바일 라이브 방송 채널에서도 사전 판매 방송을 진행한다.

함께 출시된 '르비쥬 쉬폰 원피스'는 지난 17일 CJ온스타일의 기획 프로그램 '동가게'에서 30분 만에 전체 매진을 기록하며 주문금액 기준 5억8000만원을 돌파했다. 가볍게 흐르는 듯한 쉬폰 소재에 메탈사를 넣어 은은한 분위기가 감도는 제품이다. H라인 실루엣으로 체형 보완 효과가 있고 활동성이 좋아 편안하게 착용할 수 있다.

이번 '칼라거펠트 파리스' 가을 신상품을 함께 준비한 엠에이치티는 일반적인 제조 업체와는 달리 제조자 개발 생산(ODM) 방식에 비중을 두고 사내 부설 디자인 연구소를 운영하는 등 연구 개발(R&D) 역량을 갖춘 의류 제조 업체다. 트렌디한 디자인과 제조 생산 능력을 기반으로 품질력을 인정받아 80여개에 달하는 백화점 입점 브랜드와 파트너십을 맺었다. CJ온스타일과는 13년간 협업하며 브랜드 정체성이 강한 CJ온스타일의 패션 자체 브랜드(PB) 등을 출시하고 있다.

한편 엠에이치티는 올해 CJ온스타일의 중소협력사를 선정해 연구개발을 지원하는 프로그램에 선정돼 3000만원의 지원금을 받았다. 이 지원금은 앞으로 엠에이치티의 핵심 자원인 디자인 연구개발비로 쓰일 예정이다.

