[아시아경제 이민지 기자] 멜파스 멜파스 096640 | 코스닥 증권정보 현재가 3,930 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,930 2021.08.24 08:40 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일삼바의 뒤를 이을 역대급 황제株 등장!!"카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고? close 는 운영자금 조달을 위해 주식회사 밀탑을 대상으로 100억원 규모로 제3자배정 유상증자를 결정했다고 24일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr