'유기견 한솔이', 새 가족 만난 사연

경기도반려동물입양센터, 100번째 입양 주인공

입양 전제 자원봉사 통해 유기견과 교감 기회

[아시아경제 라영철 기자] 지난해 10월 수원에 문을 연 '경기도 반려동물 입양센터'에서 100번째 입양견이 탄생했다.

24일 도에 따르면, '경기도 반려동물 입양센터'는 도가 직접 운영하는 도심지 유기견 입양기관으로, 도우미견나눔센터(화성 소재)에서 건강검진과 예방접종, 기본교육 등을 받은 유기견을 무료로 입양할 수 있는 곳이다.

100번째 입양 주인공은 말티즈 '한솔이'. 지난해 11월 구조될 당시 한솔이는 앙상하게 마른 몸에 듬성듬성한 털, 적지 않은 나이, 슬개골 탈구라는 질환까지 있었다.

한솔이는 평택시 유기동물보호소에서 보호받다가 도우미견나눔센터로 이송돼 보살핌을 받았지만, 입양신청은 들어오지 않았다.

도심지 입양센터라면 한솔이에게 더 많은 기회가 있지 않을까? 하는 생각에서 센터는 한솔이를 수원에 있는 '경기도 반려동물 입양센터'로 이송해 입양을 위한 보호를 받도록 했다.

그러다 올해 3월 한 가족이 임시 보호를 신청했다. 서울에 거주하는 전 모 씨 가족이었다.

올해 초에 입양센터 도움을 받아 입양을 전제로 한 임시 보호(2주)에 참여했던 전 씨 가족은 입양견과 성향이 맞지 않아 입양을 포기한 적이 있었다.

입양을 전제로 임시 보호는 2주간 함께 생활하며 구성원 모두 입양견을 진심으로 받아들일 수 있는지 확인한다. 알레르기 등 예기치 않은 문제가 발생하지 않는지 확인하는 제도다. 센터를 찾은 많은 입양 희망 가족들이 참여 중이다.

전 씨 가족은 한 번의 실패를 거울삼아 당장 입양하기보다는 보살핌이 필요한 강아지를 돕는 일부터 시작하기로 했다. 이렇게 전 씨 가족과 한솔이의 인연이 시작됐다.

가족이 한마음으로 한솔이를 돌보며 대화도 늘고 화목해졌다. 한솔이도 이에 화답하듯 날로 건강을 되찾으며 보기 싫던 털은 풍성해지고, 다리에도 근육이 붙어 걸음걸이도 편해졌다.

한솔이가 나날이 건강해지는 모습에 좋은 가족을 만났다고 생각한 센터 담당자는 전 씨 가족에게 조심스럽게 한솔이 입양 의사를 물었다.

그러나 전 씨 가족은 더 좋은 가족을 만나게 해주는 게 나을 것 같다는 생각에 입양을 쉽게 결정할 수 없었다. 반려견을 키워 본 경험이 없고 건강하든 그렇지 않든 사랑받아야 하는 귀한 생명체라는 생각이 앞섰기 때문이다.

그 이후 고민과 논의 끝에 전 씨 가족은 한솔이를 입양하기로 뜻을 모았다. 가족으로 받아들였다면 끝까지 책임져야겠다는 책임감도 생겼고, 한솔이의 변화된 모습을 보면서 자신감도 생겼다.

마침내 지난 11일 한솔이는 공식적인 입양 절차를 거쳐 전 씨 가족의 정식 구성원이 됐다. 전 씨 가족은 한솔이에게 수술이 필요할 경우를 대비해 적금도 들기로 했다.

전 씨 가족은 "반려견을 키워본 경험이 없는 우리 가족은 '입양 전제 임시 보호 제도'가 큰 도움이었다. 정말 자신 있었는데, 같이 살아보지 않으면 어떤 문제가 생길지 알 수 없기 때문"이라고 전했다.

반려동물 입양센터에서는 입양 후에도 입양 가족들을 대상으로 교육, 전화 및 방문 상담 등을 통해 입양견들이 새로운 가정에 잘 적응할 수 있도록 돕고 있다.

반려견 입양을 위해서는 아기를 키우는 것처럼 많은 준비가 필요하다. 영상이나 글로 공부를 할 수 있지만, 실제로 만나면 교감하는 방법을 모르는 경우가 많다.

도에서 운영하는 반려동물 입양센터나 도우미견 나눔센터에서는 보호견들과 교감할 수 있는 시간을 가질 수 있다. 자원봉사를 신청하면 나눔을 실천할 수도 있다.

도 관계자는 "한솔이가 좋은 가족을 만나 건강도 되찾고 행복도 되찾을 수 있었다"며 "반려견 입양을 희망하는 가족은 언제든지 경기도 반려동물 입양센터를 찾아달라"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr