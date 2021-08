스맥, 친환경 공작기계 2종 출시…"해외 수출 확대 추진"

[아시아경제 유현석 기자] 공작기계 및 산업용 로봇 전문기업 스맥 스맥 099440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,785 전일대비 60 등락률 +3.48% 거래량 122,676 전일가 1,725 2021.08.23 14:45 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정스맥, ‘내부 절삭 가공장치’ 특허 취득…"기술 경쟁력 강화로 매출 향상 기대"스맥, 안티 드론 솔루션 시장 진출…"이스라엘 업체 '스카이락' 솔루션 국내 공급권 획득" close 은 5축 가공기인 ‘MVF5000’과 LM타입의 고속 복합 가공기인 ‘NS2100SY’를 신규 출시한다고 23일 밝혔다.

MVF5000과 NS2100SY 두 장비 모두 미국과 유럽 시장을 겨냥하여 개발된 제품이다. 스맥은 두 장비의 론칭으로 공작기계 라인업을 강화하였으며, 이를 통해 해외 수출 확대에 나설 전망이다.

MVF5000은 우주항공산업과 의료기기 산업 등에 필요한 복잡한 구조의 부품을 한 번의 셋팅으로 공작물 가공을 완료할 수 있는 5축 가공기 제품이다. 구조적 강성과 가격대비 성능 측면에서 경쟁사 대비 우수하고, 고객 중심의 편의 사양과 고객들이 선택할 수 있는 옵션 기능들을 다양하게 구성했다. 5축 가공기의 경우 현재 북미, 남미, 유럽 등에서 수요가 꾸준히 증가하는 것으로 알려졌다.

NS2100SY는 LM타입의 복합 CNC선반이다. 그동안 스맥은 전통적인 고강성의 박스가이드 타입을 추구했다. 하지만 최근 자동차 시장 등에 고속 복합 가공기 수요가 증가함에 따라 LM타입을 적용시킨 복합 가공용 선반을 출시하게 됐다. LM타입은 박스가이드 타입 대비 고속 가공이 가능하며 장비 제조 공정이 간소화되어 생산 일정을 단축 시킬 수 있다.

최근 트렌드로 자리 잡은 '친환경' 테마에도 적합한 제품이라는 평가를 받고 있다. 회사 측에 따르면, 에너지 절약 및 환경 유해 물질 배출을 최소화할 수 있도록 조치했다. 향후에도 스맥은 개발되는 모든 신규 장비에 친환경적 요소를 가미한다는 방침이다.

스맥의 관계자는 “세계적인 공작기계 시장의 호황을 맞이하여 이번에 선보이는 두 장비가 회사의 경쟁력을 강화하고, 새로운 캐시카우가 될 것”이라며 “품질은 물론, 친환경적인 장비를 개발하여 회사의 성장과 함께 환경 보호에 앞장서는 기업이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr