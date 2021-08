김 총리 "모더나, 향후 2주 간 700만회분 백신 공급"(상보)

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 22일 "모더나사는 향후 2주 간 총 700만회분의 백신을 한국에 공급하겠다고 정부에 알려왔다"고 밝혔다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "앞으로도 정부는 더 많은 백신이 조금이라도 빨리 도입돼 전 국민 접종에 차질이 없도록 최선을 다하겠다"며 이같이 말했다.

아울러 "어제 1차 예방접종률이 50%를 돌파했고, 2차 접종까지 완료한 분들이 1100만명을 훌쩍 넘어섰다"며 "국민 한 분이라도 더 접종을 마쳐야만 코로나로부터 자유로워지는 날이 앞당겨진다"고 접종 참여를 독려했다.

한편 다음 달 2일 총파업을 예고한 보건의료산업노조를 향해 "코로나19와의 전쟁 최일선에서 묵묵히 소임을 다해오면서도 현장에서 느꼈을 고통과 피로감, 불합리한 처우 등 파업을 고민하는 의료인의 심정을 이해한다"면서도 "바이러스의 위협에 직면해 있는 지금, 투쟁과 대립보다 대화를 통해 지혜를 모으는 것이 필요하다"고 자제를 촉구했다.

