ASML코리아, 하반기 100명 이상 대규모 공개채용 진행

ASML코리아는 오는 8월 30일부터 9월 13일까지 올해 하반기 공개 채용을 진행하며, 동시에 8월 23일부터 9월 30일까지 비대면 디지털 브랜드 캠페인 'Inside Everywhere'을 병행한다고 밝혔다.

이번 공개채용 대상은 학사 및 석·박사 학위를 소지한 공학전공자로, 서류전형 및 면접 등 전형 절차를 통해 최종 합격자를 선발한다. 합격자들은 입사 후 ASML 장비의 운영, 설치 및 유지 보수 등 다양한 기술 업무 전반을 담당하며 관련 교육 및 업계 전문가로서의 성장을 위한 지원 및 다양한 혜택을 받게 될 예정이다. 근무지는 화성, 이천, 평택, 청주 등 4곳이다.

ASML코리아는 현재 1500여 명의 임직원이 근무하고 있으며, 반도체 산업의 성장에 따른 국내 기업의 수요에 힘입어 올 상반기 150여명의 신규 인력을 추가 영입했다. 이번 하반기 채용에서는 100명 이상의 엔지니어를 채용할 예정이다.

ASML은 입사 희망자들이 회사에 대해 보다 잘 이해할 수 있도록 다양한 비대면 세션도 마련했다. 엔지니어와 인사담당자가 회사에 대해 소개하고, 궁금했던 점들에 대해 답해주는 '커리어 톡(Career Talk)' 세션과 석·박사를 대상으로 현업 엔지니어에게 실무에 관한 조언을 구하고 상담할 수 있는 '랩투어(Lab Tour)' 세션 등이 준비돼 있다.

동시에 진행되는 캠페인은 ASML의 핵심 기술을 AR(증강현실) 형태로 체험할 수 있도록 구현한 디지털 브랜드 캠페인이다. 모바일만으로 QR코드나 주소 입력을 통해 캠페인 별도 사이트에 접속하면 전국 어디에서나 비대면으로 간편하게 참여할 수 있다. ASML 입사를 희망하는 구직자는 물론, ASML 기술에 관심있는 일반인도 누구든지 쉽게 접속해 ASML에 대해 알아보고 '채용소식 받아보기' 메뉴로 하반기 채용 정보를 살펴볼 수 있다.

캠페인 슬로건인 'Inside Everywhere'는 ASML의 기술이 '우리 일상 어디에나 존재한다'는 의미를 담고 있다. 게임처럼 구성된 두 가지 챌린지를 통해 일상 속 어디에나 있는 ASML의 기술에 대해 알아보고 챌린지를 완료하면 ASML 기술을 완벽하게 이해했다는 의미로 '테크인싸' 패스를 수여한다. 챌린지 참여자 중 60명을 추첨해 소정의 ASML 키트를 증정하는 특별 이벤트도 함께 진행된다.

김승훈 ASML 채용담당 매니저는 "한국은 ASML의 주요 시장 중 하나로, 반도체 장비 기술 지원에 대한 수요가 늘어나면서 국내 주요 고객들과 협력하는데 핵심 역할을 해줄 인재를 모시는 일이 그 어느 때보다 중요해졌다"면서 "이번 캠페인을 통해 많은 이들이 ASML의 핵심 가치와 기술을 살펴보고 반도체 산업의 혁신을 이끌어 나가는 여정에 함께 해주기를 바란다"고 말했다.

