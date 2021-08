[아시아경제 유병돈 기자] 술을 마시다 자신을 무시한다는 이유로 지인을 흉기로 찌른 50대 남성이 구속됐다.

서울 강서경찰서는 A씨를 살인미수 혐의로 구속했다고 15일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 11일 오전 1시8분께 강서구의 한 아파트에서 지인들과 술을 마시던 중 B씨에게 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있다.

함께 있던 다른 지인의 신고로 출동한 경찰은 인근 편의점 앞에서 A씨를 긴급 체포했다.

B씨는 병원에서 치료를 받고 있으며 다행히 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌다.

A씨는 B씨가 자신을 무시하는 말을 해 화가 나 범행을 저지른 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "현장 목격자와 피의자 진술 등을 토대로 정확한 사건 경위를 조사 중"이라고 밝혔다.

