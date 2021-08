[포토] '불법 집회 차단' 광화문 경찰 차벽

광복절인 15일 서울 광화문 세종대로 주변에 경찰이 불법 집회를 막기 위해 차벽을 세워놓고 있다. 국민혁명당은 광복절 연휴 사흘간 동화면세점·서울시청·서울역 등 도심 일대에서 '문재인 탄핵 8·15 1천만 1인 걷기 운동'을 진행한다고 밝혔다. 경찰은 이를 1인 시위를 빙자한 불법집회라고 보고 차단할 방침이다./김현민 기자 kimhyun81@

