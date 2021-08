[아시아경제 공병선 기자] 휠라홀딩스 휠라홀딩스 081660 | 코스피 증권정보 현재가 54,800 전일대비 1,200 등락률 -2.14% 거래량 354,847 전일가 56,000 2021.08.13 14:38 장중(20분지연) 관련기사 국민연금, 가구·소재·부품株 대거 쇼핑F&F·휠라홀딩스, 2분기도 어닝 서프라이즈 기대골프 호황 효과 '톡톡'…휠라홀딩스 호실적 전망 close 는 13일 오후 4시 국내외 증권사 연구원들을 대상으로 기업설명회를 개최한다고 이날 공시했다.

설명회에선 올해 2분기 영업실적에 대해 설명하고 질의응답을 진행할 예정이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr