[아시아경제 박지환 기자] 사조산업 사조산업 007160 | 코스피 증권정보 현재가 64,500 전일대비 1,900 등락률 -2.86% 거래량 44,013 전일가 66,400 2021.08.11 15:30 장마감 관련기사 사조산업, 자사주 37억 규모로 처분 결정사조산업, 커뮤니티 활발... 주가 -2.81%.사조산업, 수산 테마 상승세에 11.67% ↑ close 은 송종국 사조산업 소액주주연대 대표 외 2명이 주주명부 열람 및 등사 가처분 신청을 서울서부지방법원에 청구했다고 11일 공시했다.

회사 측은 "법적 절차에 따라 대응할 예정"이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr