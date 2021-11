[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일

<장 마감 후 공시>

◆ 미래산업=나노스(151910)에 경기 화성시 남양읍 북양리 소재 임야 110억 원에 양도 결정

◆ 사조산업=서울서부지법에서 송 모 씨 외 123명이 제기한 회계장부 등 열람 허용 가처분 신청 기각

◆ 미래에셋증권=김재식 대표이사 사임

◆ 쎌마테라퓨틱스=12월 15일에 정관 변경안과 관련해 임시 주주총회 소집

◆ 현대코퍼레이션=올 3분기 연결기준 영업이익이 전년동기 대비 20.7% 늘어난 107억6800만원으로 잠정 집계

◆ GS건설=3713억6400만원 규모 포항 학잠지구 공동주택 신축공사 수주

◆ SK케미칼=올 3분기 연결 기준 영업이익이 전년동기 대비 97% 증가한 1030억6300만원으로 잠정 집계

◆LX인터내셔널=부산시 물류센터 설립 관련 양해각서 체결

◆쌍용차=에디슨모터스 컨소시엄과 체결한 배타적 우선협상권 양해각서에 대해 서울회생법원의 허가 취득

